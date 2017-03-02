В Роспотребнадзоре предлагают блокировать сайты, торгующие санкционными товарами

02.03.2017







Роспотребнадзор предлагает блокировать сайты, торгующие санкционными товарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова.

"Мы рассматриваем все вопросы, связанные с решением проблемы несанкционной или нелегальной торговли. У нас, кстати, есть инициатива по интернет-агрегаторам", - сказал он, отвечая на вопрос, прорабатывает ли ведомство досудебную блокировку сайтов, на которых продается "запрещенка".

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.

Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 г., при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В конце июня 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 года.

Журдом

Добавить комментарий