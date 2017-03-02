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    Крупнейший в даркнете сервис электронной почты был неожиданно отключен

Крупнейший в даркнете сервис электронной почты был неожиданно отключен


02.03.2017

Крупнейший в даркнете сервис электронной почты был неожиданно отключен

Один из крупнейших в даркнете сервисов электронной почты Sigaint недоступен уже третью неделю, однако до сих пор нет никаких намеков на причины его отключения. Сайт перестал работать 11 февраля без каких-либо объяснений.

 Sigaint позволял пользователям вести переписку, скрывая свою личность и местоположение. Сервис работал через браузер Tor и был доступен через прокси из обычного интернета или непосредственно в даркнете. Несмотря на многочисленные попытки спецслужб деанонимизировать пользователей, Sigaint в течение нескольких лет работал без сбоев. Одним из примеров таких атак является развертывание хакерами (вероятно, правительственными) 70 вредоносных выходных узлов Tor в апреле 2015 года.

 Пользователи сервиса предлагают на форуме Reddit $20тыс. за возвращение своей переписки. "Sigaint, если вы читаете это и намерены больше не возвращаться, пожалуйста, свяжитесь со мной. Глупо, но я практически всю свою жизнь хранил в письмах Sigaint. Я думаю, они заставят трехбуквенные агентства плакать", - сообщил пользователь под псевдонимом Seaker1948420, заявив о готовности заплатить $10тыс. за возвращение своей переписки. "Уверен, мои друзья также готовы заплатить $10тыс. за свои письма", - добавил пользователь.

Securitylab

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