 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Обнаружены атаки с использованием "нечестивой троицы" вредоносного ПО

Обнаружены атаки с использованием "нечестивой троицы" вредоносного ПО


02.03.2017

Обнаружены атаки с использованием "нечестивой троицы" вредоносного ПО

Исследователи SophosLabs сообщили о новой вредоносной кампании с использованием сразу трех образцов вредоносного ПО – AKBuilder, Dyzap и Betabot.

 AKBuilder представляет собой набор эксплоитов для создания вредоносных документов Word в формате RTF для последующей рассылки жертвам в фишинговых письмах. Исследователи обнаружили две версии инструмента – AK-1, эксплуатирующий уязвимости CVE-2012-0158 и CVE-2014-1761, а также AK-2 для уязвимости CVE-2015-1641.

 Dyzap является банковским трояном, загружающимся на системы жертв с помощью вредоносного ПО Upatre, которое распространяется через спам. Betabot – семейство вредоносных программ для взлома компьютеров и создания из них ботнетов. ПО используется для похищения паролей и банковских данных, а недавно также начало применяться в атаках с вымогательским ПО.   

 Как сообщил старший исследователь SophosLabs Габор Саппанош (Gabor Szappanos), эксперты обнаружили фишинговую кампанию по распространению сразу трех вредоносов, названных ими "нечестивой троицей". Подделанные под заказ товаров электронные письма содержат вредоносное вложение в формате RTF, созданное с помощью AKBuilder. Документ в свою очередь загружает на систему жертвы два дополнительных трояна – Dyzap и Betabot. Dyzap похищает данные и отправляет на подконтрольный злоумышленникам C&C-сервер.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.