InfoSecurity Russia 2017: получите максимум пользы от участия

02.03.2017







С 19 по 21 сентября в Москве пройдет InfoSecurity Russia 2017 — единственная в России отраслевая выставка по информационной безопасности.

В экспозиции будут представлены передовые достижения российских и зарубежных разработчиков, а в деловой программе ведущие эксперты отрасли расскажут о главных тенденциях и дадут прогнозы развития информационной безопасности в России и мире на ближайшие годы.

Деловая программа

В рамках деловой программы будут представлены самые актуальные темы, волнующие индустрию.

Приглашаем руководителей высшего звена и топ-менеджеров выступить с докладом по следующим направлениям:

1. Информационная безопасность критически важных объектов.

2. Защита от современных угроз и целенаправленных атак.

3. Противодействие мошенничеству (Anti-fraud).

4. Карты: Платежи. Мобильность.

5. ИБ на предприятиях ритейла.

6. Современные подходы к обеспечению ИБ в банковской сфере.

7. IoT и информационная безопасность.

8. Безопасность виртуальной среды.

Направить заявку онлайн https://ru.surveymonkey.com/create/?sm=lA5WcMDx3GRKr6tfWdVgmj3U6pTOKdM6HQTS0eFqXPM_3D

Кроме того, в течение трех дней на открытых площадках InfoSecurity Russia будут проходить выступления зарубежных спикеров, семинары по инновационным разработкам и технические презентации производителей.

Планирование посещения

Уникальная система GroteckSmartEvent позволит посетителям выставки спланировать свой визит на мероприятие, не пропустив наиболее интересные события, а также скачать материалы конференций в личном кабинете на сайте.

Экспонентам и организаторам семинаров система GroteckSmartEvent позволит заранее проинформировать и пригласить целевую аудиторию, а также автоматически собрать списки заинтересованных посетителей до, во время и после выставки.

Чтобы представить техническое решение или усилить эффект участия через спонсорство, а также по участию в деловой программе обращайтесь: Екатерина Данилина Danilina@groteck.ru +7 (495) 647-04-42 доб. 22-70

Зинаида Горелова gorelova@groteck.ru +7(495)647 -04 42, доб. 21-26

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