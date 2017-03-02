InfoSecurity Russia 2017: получите максимум пользы от участия
02.03.2017
С 19 по 21 сентября в Москве пройдет InfoSecurity Russia 2017 — единственная в России отраслевая выставка по информационной безопасности.
В экспозиции будут представлены передовые достижения российских и зарубежных разработчиков, а в деловой программе ведущие эксперты отрасли расскажут о главных тенденциях и дадут прогнозы развития информационной безопасности в России и мире на ближайшие годы.
Деловая программа
В рамках деловой программы будут представлены самые актуальные темы, волнующие индустрию.
Приглашаем руководителей высшего звена и топ-менеджеров выступить с докладом по следующим направлениям:
1. Информационная безопасность критически важных объектов.
2. Защита от современных угроз и целенаправленных атак.
3. Противодействие мошенничеству (Anti-fraud).
4. Карты: Платежи. Мобильность.
5. ИБ на предприятиях ритейла.
6. Современные подходы к обеспечению ИБ в банковской сфере.
Кроме того, в течение трех дней на открытых площадках InfoSecurity Russia будут проходить выступления зарубежных спикеров, семинары по инновационным разработкам и технические презентации производителей.
Планирование посещения
Уникальная система GroteckSmartEvent позволит посетителям выставки спланировать свой визит на мероприятие, не пропустив наиболее интересные события, а также скачать материалы конференций в личном кабинете на сайте.
Экспонентам и организаторам семинаров система GroteckSmartEvent позволит заранее проинформировать и пригласить целевую аудиторию, а также автоматически собрать списки заинтересованных посетителей до, во время и после выставки.
Чтобы представить техническое решение или усилить эффект участия через спонсорство, а также по участию в деловой программе обращайтесь: