Хакеры похитили более 100 млн рублей со счетов организаций в РФ

02.03.2017







Сотрудники управления "К" МВД России задержали группу хакеров из Москвы и Московской области, похитившую более 100 млн рублей с банковских счетов свыше 20 организаций в разных городах России.

Как указывается в официальном заявлении МВД, подозреваемые использовали вредоносное ПО для управления банковскими счетами юридических лиц. Распространение вредоноса осуществлялось при помощи спам-рассылки, сети фишинговых сайтов, а также с использованием методов социальной инженерии. В общей сложности ущерб от деятельности злоумышленников превысил 100 млн рублей.

Киберпреступная группа состояла из четырех жителей Москвы и Московской области. Все они были задержаны. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 46 SIM-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка 20 компьютеров, а также блокноты с записями о поступлении и распределении средств. В отношении одного из участников группировки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные были отпущены под подписку о невыезде.

Securitylab

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