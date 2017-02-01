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    Информационная безопасность №2/2017: еще больше интересных тем

Информационная безопасность №2/2017: еще больше интересных тем


02.03.2017

Информационная безопасность №2/2017 еще больше интересных тем

Второй номер журнала "Информационная безопасность/Information Security" за 2017 год выйдет в мае. В соответствии с проведенным редакцией опросом, спецпроектами номера стали: "Межсетевые экраны" и "Таргетированные атаки".

http://www.itsec.ru/imag/

Спешите представить свои новые продукты, инновационные подходы, экономически эффективные решения по информационной безопасности на лучших условиях во втором номере 2017 года.

Становитесь партнерами спецраздела и спецпроекта и получайте дополнительные привилегии!

Спецпроект "МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ":

  • техническое обозрение "Межсетевые экраны нового поколения";

  • разграничение доступа и контроль за несанкционированным доступом;

  • как организовать комплексную защиту корпоративной среды.

Спецраздел "ТАРГЕТИРОВАННЫЕ АТАКИ":

  • целевые атаки на финансово-кредитные организации;

  • выявление и предупреждение вторжений в корпоративную среду;

  • расследование инцидентов информационной безопасности.

Ключевые темы номера:

  • подготовка специалистов для предупреждения киберпреступлений;

  • управление событиями информационной безопасности;

  • виртуализация и облачные вычисления: механизмы управления, автоматизация и бреши в защите;

  • принципы построения комплексной сетевой безопасности в разных сферах деятельности компаний;

  • защита взаимодействий территориально-распределенных подразделений и офисов;

  • средства криптографической защиты информации (техническое обозрение);

  • инструменты, позволяющие современным предпринимателям делать успешные компании в ИТ-индустрии (круглый стол).

Материалы в номер принимаются до 14 апреля.

Компания "Гротек" приглашает поставщиков оборудования и услуг представить свои продукты, решения, сервисы и лучший опыт в журнале "Информационная безопасность/Information Security" №2/2017.

По вопросам редакционного сотрудничества обращайтесь к Екатерине Данилиной:

Danilina@groteck.ru

+7 (495) 647 04 42, доб. 22-70

Для размещения рекламы обращайтесь к Зинаиде Гореловой:

gorelova@groteck.ru

+7(495)647 -04 42, доб. 21-26

 

На фото — Екатерина Данилина

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