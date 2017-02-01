Информационная безопасность №2/2017: еще больше интересных тем
02.03.2017
Второй номер журнала "Информационная безопасность/Information Security" за 2017 год выйдет в мае. В соответствии с проведенным редакцией опросом, спецпроектами номера стали: "Межсетевые экраны" и "Таргетированные атаки".
http://www.itsec.ru/imag/
Спешите представить свои новые продукты, инновационные подходы, экономически эффективные решения по информационной безопасности на лучших условиях во втором номере 2017 года.
Становитесь партнерами спецраздела и спецпроекта и получайте дополнительные привилегии! Спецпроект "МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ": техническое обозрение "Межсетевые экраны нового поколения"; разграничение доступа и контроль за несанкционированным доступом; как организовать комплексную защиту корпоративной среды. Спецраздел "ТАРГЕТИРОВАННЫЕ АТАКИ": целевые атаки на финансово-кредитные организации; выявление и предупреждение вторжений в корпоративную среду; расследование инцидентов информационной безопасности. Ключевые темы номера: подготовка специалистов для предупреждения киберпреступлений; управление событиями информационной безопасности; виртуализация и облачные вычисления: механизмы управления, автоматизация и бреши в защите; принципы построения комплексной сетевой безопасности в разных сферах деятельности компаний; защита взаимодействий территориально-распределенных подразделений и офисов; средства криптографической защиты информации (техническое обозрение); инструменты, позволяющие современным предпринимателям делать успешные компании в ИТ-индустрии (круглый стол).
Материалы в номер принимаются до 14 апреля.
Компания "Гротек" приглашает поставщиков оборудования и услуг представить свои продукты, решения, сервисы и лучший опыт в журнале "Информационная безопасность/Information Security" №2/2017.
По вопросам редакционного сотрудничества обращайтесь к Екатерине Данилиной: Danilina@groteck.ru +7 (495) 647 04 42, доб. 22-70 Для размещения рекламы обращайтесь к Зинаиде Гореловой: gorelova@groteck.ru +7(495)647 -04 42, доб. 21-26
На фото — Екатерина Данилина
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