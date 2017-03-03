Мошенник-рецидивист задержан за новые кражи через "мобильный банк"

03.03.2017







Российские правоохранители задержали жителя Уссурийска по подозрению в серии хищений денежных средств со счетов граждан через "мобильный банк". Всего в полиции Уссурийска было зарегистрировано шесть заявлений о хищении средств с банковских счетов от жителей Саратовской области, Республики Карелия, Новосибирска и республики Саха, сообщается в заявлении регионального управления МВД.

Как было установлено следствием, подозреваемый при помощи специального ПО выводил деньги со счетов граждан, пользующихся услугой "Мобильный банк". Мужчина получил доступ к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные телефоны и планшеты. Он мог удаленно подключаться и управлять функциями случайно выбранных устройств, проверять баланс счета банковской карты и отправлять SMS-сообщения без ведома владельца SIM-карты.

С помощью вышеуказанного ПО злоумышленник блокировал входящиеисходящие SMS-сообщения, ограничивая доступ владельцев к телефону и его содержимому. Далее через "мобильный банк" он отправлял SMS с указанием суммы на номер автоматизированного сервиса денежных переводов. Каждый раз мошенник снимал по 7,9 тыс. рублей.

Примечательно, что в декабре 2016 года мужчина уже получил условный срок за аналогичные преступления. По данным следствия, в период с октября по ноябрь 2015 года подозреваемый получил доступ к 14 мобильным устройствам, принадлежавших жителям разных регионов РФ, и похитил со счетов граждан в общей сложности 110 тыс. рублей. В прошлом году Уссурийский городской суд приговорил обвиняемого к 3 годам 4 месяцам лишения свободы условно. Теперь мошеннику грозит реальный тюремный срок до 5 лет.

Securitylab

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