"Ранее невиданный вирус" атаковал британские больницы

03.03.2017







Причиной отключения от интернета целого ряда больниц в Великобритании стало ранее неизвестное вредоносное ПО, которому успешно удалось обойти антивирусную защиту и проникнуть в сети медучреждений.

В результате инцидента, имевшего место в январе текущего года, больницы компании Barts Health NHS Trust были вынуждены в качестве меры предосторожности на несколько дней отключить свои компьютеры и проводить некоторые процедуры вручную. Причиной послужило инфицирование систем неизвестным вредоносным ПО. Как именно произошло заражение, выяснить не удалось, однако, по словам представителей компании, данные пациентов похищены не были.

Помощник гендиректора Barts Health NHS Trust Тим Пичи (Tim Peachey) пролил свет на инцидент в ходе планового заседания совета директоров компании. По словам эксперта, в ходе атаки вымогательские трояны не использовались, зато злоумышленники применили "ранее невиданный вирус".

Как отметил Пичи, в больницах используются самые последние версии антивирусных решений, однако вредоносу удалось успешно их обойти. Компания уведомила производителя антивируса об инциденте, и в течение 8 часов было выпущено обновление. Каким "вирусом" были заражены системы медучреждений, не уточняется в ввиду продолжающегося расследования.

Securitylab

Добавить комментарий