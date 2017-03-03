Сотрудников ФСБ и "Касперского" следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay

03.03.2017







Павел Врублевский "сдал" сотрудников ФСБ

Сенсационное признание сделал основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский. Он утверждает, что переданные им сведения легли в основу громкого уголовного дела о государственной измене, в рамках которого был арестован ряд известных специалистов по борьбе с киберпреступностью. Такие заявления предприниматель сделал в интервью агентству Reuters и Rambler News Services.

Напомним, аресты по данному делу были произведены в декабре 2016 г. Под стражей оказались теперь уже бывший начальник второго оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев, руководитель отдела расследований "Лаборатории Касперского" (ЛК), оперативник Управления "К" МВД Руслан Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков. Фомченкова связывали с платежной системой Whitebil, обслуживавшей сайты "для взрослых".

Информация о россиянах передавалась в Verisign

Врублевский говорит, что еще с 2010 г. он предупреждал ФСБ и другие компетентные органы о существовании схемы по передачи информации из России в США. По словам Врублевского, в ней был задействован как минимум один сотрудник ФСБ. Со слов Врублевского, информация передавалась корпорации Verisign, чья основная специализация - поддержка доменных зон .com и .net, и другим американским ИТ-компаниям, откуда она становилась достоянием американских спецслужб.

Врублевский утверждает, что таким образом в США была передана информация примерно о 100 гражданах России. По словам самого Врублевского, первоначальные попытки разоблачить данную схему закончилось для него плачевно: в 2011 г. он был арестован ФСБ по обвинению в организации DDoS-атаки против конкурирующей платежной системы "Ассист", в результате чего летом 2010 г. неделю не работала оплата электронных билетов на сайте его основного клеинта - "Аэрофлота".

Расследованием данного дела как раз занимался отдел Михайлова. В 2013 г. суд признал Врублевского и его сообщников виновными и приговорил их к 2,5 годам заключения. В ходе процесса Врублевский и сообщники несколько раз меняли показания, то признаваясь в организации DDoS-атаки, то называя себя непричастными к ней.

Вице-президент Verisign Джошуа Рэй (Joshua Ray) заявил Reuters, что его компания собирает информацию из ряда источников, однако вряд ли она владеет каким-либо государственными секретами. В то же время у Verisign есть подразделение по кибер-безопасности iDefense, некоторые сотрудники которого знакомы с фигурантами уголовного дела о госизмене. Например, бывший аналитик iDefense Кимберли Зенз (Kimberly Zenz) была знакома с Русланом Стояновым, однако озвученную Врублевским информацию она полностью опровергла.

Что могло послужить причиной конфликта Врублевского и Михайлова

Сергей Михайлов и Руслан Стоянов действительно известны своим сотрудничеством с зарубежными коллегами. По данным Reuters, после их ареста контакты между российскими и американскими специалистами по кибер-безопасности значительно сократились.

Одним из примеров международного сотрудничества может быть расследование в 2005 г. DDoS-атак против британского букмекерского ресурса Canbet Sports Bookmakers. Дело завершилось обвинительным приговором в отношении российских хакеров, в расследовании принимал участие Руслан Стоянов.

Другая история приведена в книге американского журналиста Брайана Кребса (Brian Krebs) Spam Nation. В 2010 г. сотрудники Американского аэрокосмического агентства (NASA) прибыли в Россию для обсуждения с коллегами из ФСБ ареста российского хакера Дмитрия Нечовода (сетевой ник Gugle), которого обвиняли в создания червя Cutmail. Однако Нечовод успел скрыться на Украине, причем Кребс пишет, что хакера о грядущем аресте предупредил именно Врублевский.

В ходе судебных слушаний по делу Врублевского Сергей Михайлов сообщал, что у них с Врублевским были хорошие отношения. "Врублевский - талантливый молодой человек, который был интересен нам тем, что смог собрать вокруг себя хакеров", - пояснял Михайлов.

Но отношения испортились в 2011 г. Когда Врублевский был впервые арестован, он назвал произошедшее "заговором Михайлова". Источник CNews в ЦИБ ФСБ говорил, что причиной конфликта стал один из хакеров, которого Врублевского предупредил об интересе к нему спецслужб, причем речь могла идти как раз об истории с Дмитрием Нечоводом.

На момент публикации этого материала ФСБ не ответила на направленные ей вопросы CNews.

Cnews

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