Число киберугроз достигло в 2016 году исторического максимума

03.03.2017







Количество киберугроз достигло максимума за всю историю, сообщается на сайте компании Trend Micro. Trend Micro Smart Protection Network блокировала в 2016 году свыше 81 млрд вирусов.

Организации, чьи электронные почты пострадали, теряли около 140 тыс. долл. за атаку. Чаще всего подвергались нападениям компании из США, Великобритании, Гонконга, Японии и Индии. Число программ-вымогателей выросло на 752%, трояны стали разнообразнее, много вирусов попадало на компьютеры через спам, говорится в отчете.

В 2013 году у миллиарда пользователей Yahoo украли данные. Через год инцидент повторился: было взломано 500 млн аккаунтов. Однако руководство компании не провело глубокого анализа ситуации во время внутреннего расследования.

Чтобы не допускать кибератак, Trend Micro рекомендует организациям регулярно проводить оценку рисков и обеспечения безопасности своих устройств, пользователям - чаще менять пароли.

Сomputerworld

Добавить комментарий