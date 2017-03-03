Мобильные мошенники украли более 250 тыс. рублей со счетов россиян

03.03.2017







Сотрудники отдела "К" МВД по Удмуртской Республике задержали двух жителей Челябинской области, похитивших свыше 250 тысяч рублей с банковских счетов россиян.

По данным следствия, мошенники от лица банка отправляли на абонентские номера потерпевших SMS-сообщения о том, что им одобрен кредит. Для отказа от кредита пострадавшие перезванивали по указанному в сообщению номеру. Представившись сотрудниками финансовой организации, обвиняемые предлагали жертвам через банкоматы совершить определенные операции, а затем подключали к их банковским картам свои абонентские номера и при помощи услуги "Мобильный банк" выводили средства со счетов.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили причастность обвиняемых к 24 фактам мошенничества. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 250 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудниками правоохранительных органов были задержаны участники хакерской группировки, похитившей более 100 млн рублей со счетов свыше 20 российских организаций.

Securitylab

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