 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Мобильные мошенники украли более 250 тыс. рублей со счетов россиян

Мобильные мошенники украли более 250 тыс. рублей со счетов россиян


03.03.2017

Мобильные мошенники украли более 250 тыс. рублей со счетов россиян

Сотрудники отдела "К" МВД по Удмуртской Республике задержали двух жителей Челябинской области, похитивших свыше 250 тысяч рублей с банковских счетов россиян.

По данным следствия, мошенники от лица банка отправляли на абонентские номера потерпевших SMS-сообщения о том, что им одобрен кредит. Для отказа от кредита пострадавшие перезванивали по указанному в сообщению номеру. Представившись сотрудниками финансовой организации, обвиняемые предлагали жертвам через банкоматы совершить определенные операции, а затем подключали к их банковским картам свои абонентские номера и при помощи услуги "Мобильный банк" выводили средства со счетов.

 В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили причастность обвиняемых к 24 фактам мошенничества. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 250 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы.

 Напомним, ранее сотрудниками правоохранительных органов были задержаны участники хакерской группировки, похитившей более 100 млн рублей со счетов свыше 20 российских организаций.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.