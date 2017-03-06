Эксперт сообщил об утечке данных 1,4 млрд пользователей
06.03.2017
На прошедших выходных исследователь безопасности Крис Викери (Chris Vickery) пообещал опубликовать в понедельник отчет об утечке данных 1,4 млрд пользователей. На данный момент эксперт представил пока только скриншот, проливающий свет на основные сведения об утекшей БД.
Учитывая масштабы инцидента, список возможных источников утечки невелик. Ближе всего по числу пользователей Aadhaar – база биометрических данных граждан Индии, однако индийское правительство отрицает факт утечки. Власти даже выпустили официальное заявление, согласно которому за последние пять лет случаи использования данных Aadhaar с целью хищения личности зафиксированы не были. Если заявление индийского правительства соответствует действительности, то вторым "подозреваемым" по численности населения может быть только Китай.
Помимо госучреждений, источником утечки мог стать популярный интернет-сервис. К примеру, количество пользователей Facebook превышает 2 млрд. Столько же пользователей насчитывается у Messenger и около 1 млрд – у WhatsApp. Свыше 1 млрд пользователей есть у китайских сервисов WeChat, QQ и Qzone. Не стоит также забывать о Yahoo!, в прошлом году сообщившей о двух масштабных утечках данных. Также нельзя исключать компании, занимающиеся сбором данных, такие как Oracle, Salesforce и Wayin.