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    На Урале будут судить хакера за взлом паролей абонентов "Ростелекома"

На Урале будут судить хакера за взлом паролей абонентов "Ростелекома"


06.03.2017

На Урале будут судить хакера за взлом паролей абонентов "Ростелекома"

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хакера, который взломал логины и пароли абонентов "Ростелекома" и МФ "Урал".

 В частности, житель города Верхний Уфалей обвиняется по ч.1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию, копирование компьютерной информации").

 В ходе следствия установлено, что обвиняемый в течение 2015?2016 годов осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, принадлежащей различным гражданам и юридическим лицам.

 "Обладая достаточными знаниями в области информационных технологий и пользования компьютерной техники, находясь у себя дома в г. Верхний Уфалей, с использованием персонального компьютера, получив неустановленным способом реквизиты доступа к сети Интернет, а именно логины и пароли абонентов МФ „Урал" ЧФ ПАО „Ростелеком", принадлежащие различным физическим и юридическим лицам, без разрешения законных владельцев, с целью бесплатного доступа к ресурсам сети Интернет, умышленно осуществлял под их логинами и паролями неправомерный доступ к сети Интернет, тем самым блокировав возможность работы в сети Интернет законных владельцев", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

 В ведомстве также отметили, что в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верхнеуфалейский городской суд.

 Напомним, в конце февраля сотрудники управления "К" МВД России произвели задержание группы хакеров, которые, как полагают правоохранители, несут ответственность за хищение со счетов 20 организаций в разных городах России более 100 млн рублей. Сообщалось, что участниками преступной группы оказались четверо российских граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области.

Лениздат

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