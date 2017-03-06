На Урале будут судить хакера за взлом паролей абонентов "Ростелекома"

06.03.2017







Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хакера, который взломал логины и пароли абонентов "Ростелекома" и МФ "Урал".

В частности, житель города Верхний Уфалей обвиняется по ч.1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию, копирование компьютерной информации").

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в течение 2015?2016 годов осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, принадлежащей различным гражданам и юридическим лицам.

"Обладая достаточными знаниями в области информационных технологий и пользования компьютерной техники, находясь у себя дома в г. Верхний Уфалей, с использованием персонального компьютера, получив неустановленным способом реквизиты доступа к сети Интернет, а именно логины и пароли абонентов МФ „Урал" ЧФ ПАО „Ростелеком", принадлежащие различным физическим и юридическим лицам, без разрешения законных владельцев, с целью бесплатного доступа к ресурсам сети Интернет, умышленно осуществлял под их логинами и паролями неправомерный доступ к сети Интернет, тем самым блокировав возможность работы в сети Интернет законных владельцев", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верхнеуфалейский городской суд.

Напомним, в конце февраля сотрудники управления "К" МВД России произвели задержание группы хакеров, которые, как полагают правоохранители, несут ответственность за хищение со счетов 20 организаций в разных городах России более 100 млн рублей. Сообщалось, что участниками преступной группы оказались четверо российских граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области.

Лениздат

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