Сайт Минобразования Казахстана атаковали хакеры

07.03.2017







Сайт министерства образования Казахстана подвергся кибератаке. Нападение, по предварительным данным, осуществлялось с зарубежных серверов.

Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ведомства, DDoS-атака на сайт министерства образования и науки была произведена в ночь на воскресенье.

"К обеду следующего дня работа сайта восстановлена. По предварительным сведениям, атака произведена с зарубежных серверов", — отметили в казахском министерстве.

Более того, в пресс-службе ведомства уточнили, что "данная атака на сайт вместе с резко участившимся случаями провокаций, распространением лживых документов в социальных сетях и отдельных СМИ демонстрирует спланированность по дискредитации государственной программы развития образования и науки".

Сообщается также, что ведомство обратилось в соответствующие органы для принятия мер.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные хакеры совершили атаку на министерство обороны Сингапура. В результате кибератаки злоумышленникам удалось похитить основные личные данные примерно 850 военнослужащих и сотрудников министерства.

Добавим также, недавно французская компания Gemalto, специализирующаяся на информационной безопасности, пришла к выводу, что количество кибератак на финансовые и политические структуры значительно возрастет в 2017 году. Причем взломы станут более изощренными и менее распознаваемыми.

Лениздат

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