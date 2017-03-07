На черном рынке за бесценок продаются данные пользователей Gmail и Yahoo!

07.03.2017







Некто под псевдонимом SunTzu583 продает на черном рынке в даркнете 1 млн скомпрометированных учетных записей пользователей Gmail и Yahoo!, полученных в результате целого ряда утечек.

Одна из выставленных на продажу баз данных содержит 100 тыс. аккаунтов Yahoo!, похищенных в результате атаки на подписчиков сайта Last.FM в 2012 году. В частности, SunTzu583 предлагает имена пользователей, электронные адреса и пароли пользователей в открытом виде. Стоимость товара составляет всего 0,0079 биткойна (порядка $10,75). Такая низкая цена объясняется тем, что с прошлого года эти данные уже доступны в Сети.

Еще одна база данных, содержащая 145 тыс. учетных записей пользователей Yahoo!, продается за 0,0102 биткойна ($13,75). В БД хранятся имена пользователей, электронные адреса и расшифрованные пароли, похищенные в результате взлома Adobe в октябре 2013 года и MySpace в 2008 году.

Всего за 0,0219 биткойна ($28,24) SunTzu583 предлагает 500 тыс. взломанных учетных записей пользователей Gmail, полученных после атак на Bitcoin Security Forum в сентябре 2014 года, MySpace в 2008 году и Tumblr в 2013 году. Еще 450 тыс. аккаунтов Gmail можно приобрести за 0,0199 биткойна ($25,74). Электронные адреса и пароли в открытом виде были похищены в результате утечек данных Bitcoin Security Forum, Tumblr, Last.fm, 000webhost, Adobe, Dropbox, Flash Flash Revolution, LookBook и Xbox360 ISO, имевших место в 2010-2016 годах.

Securitylab

Добавить комментарий