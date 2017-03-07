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    Арестован хакер по обвинению в удалении данных о штрафах за нарушение ПДД

Арестован хакер по обвинению в удалении данных о штрафах за нарушение ПДД


07.03.2017

Арестован хакер по обвинению в удалении данных о штрафах за нарушение ПДД

Сотрудники полиции Улан-Батора (Монголия) арестовали 25-летнего хакера, обвиняемого в неоднократном взломе сервера центра управления дорожным движением Улан-Батора с целью уничтожения информации о штрафах за нарушение правил дорожного движения, сообщает ARD.

 По предварительным данным, хакер договорился с нарушителями и за денежное вознаграждение удалил сведения об электронных штрафах заказчиков на сервере центра управления дорожным движением Улан-Батора.

 Молодой человек обвиняется в причинении значительного ущерба государству. В настоящее время дело рассматривается в отделе Уголовной полиции по борьбе с интернет-преступностью.

 

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