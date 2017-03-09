 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Несовершенство SHA-1 делает уязвимыми популярные репозитории кода

Несовершенство SHA-1 делает уязвимыми популярные репозитории кода


09.03.2017

Несовершенство SHA-1 делает уязвимыми популярные репозитории кода

О ненадежности распространенного криптографического алгоритма было известно давно, но вопрос об использовании более защищенного механизма заговорили после того, как SHA-1 скомпрометировали на практике.

Недавно специалисты Google и голландского Центра математики и информатики на практике продемонстрировали ненадежность алгоритма криптографического хеширования SHA-1, создав два разных PDF-файла, для которых он выдает одинаковые хеш-значения. Через считанные часы после этого один из разработчиков браузерного движка WebKit решил убедиться, что продемонстрированная атака не может вызвать сбой одной из его функций, полагающихся на SHA-1. Для этого программист залил в репозиторий кода WebKit PDF-документы, вызывающие коллизию, после чего система начала выдавать ошибки, причем проблемы сохранились даже после после изъятия файлов из репозитория.

 Исследователи планируют опубликовать код для генерации файлов разного содержания с идентичными хеш-значениями через месяц, так что позднее возможны новые инциденты; правда, для создания такой пары понадобятся гигантские вычислительные ресурсы — по словам специалистов Google, около года непрерывной работы 110 видеопроцессоров.

 О ненадежности SHA-1 было известно давно, и вместо него предлагается пользоваться более защищенными алгоритмами, в частности, SHA-3. Линус Торвальдс, создатель Linux и системы управления версиями git, не видит необходимости отказываться от SHA-2, так как по его мнению, гораздо проще было бы предусмотреть средства распознавания атаки.

Сomputerworld

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.