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    Квантовые вычисления представляют угрозу кибербезопасности

Квантовые вычисления представляют угрозу кибербезопасности


10.03.2017

Квантовые вычисления представляют угрозу кибербезопасности

Наиболее технологически развитые страны уже давно обратили внимание на проблему опасности квантовых вычислений для криптографии.

 Только в 2016 году ЕС инвестировал в развитие криптографии $1,13 млрд, Великобритания выделила на эти цели $300 млн, Австралия и Канада - $25 млн и $50 млн соответственно. Когда квантовые компьютеры смогут успешно взломать наиболее распространенные на сегодняшний день техники шифрования, такие как открытые и закрытые ключи, утечки данных перестанут быть отдельными инцидентами, затрагивающими только несколько тысяч или миллионов людей, считает глава компании ID Quantique доктор Грегуар Риборди (Gregoire Ribordy).

 В основе асиметричной криптографии лежит два ключа: один может зашифровать данные, другой используется для их расшифровки. Теоретически квантовые компьютеры будут способны решать задачи существенно быстрее по сравнению с обычными компьютерами и смогут расшифровывать закрытые ключи. Учитывая темпы развития квантовых вычислений, это может случиться уже через 5-10 лет.

 По словам Риборди, с появлением квантовых компьютеров традиционное шифрование перестанет быть эффективным. Это значит, что пострадает вся ценная информация, которая передается в зашифрованном виде, под угрозой окажутся банковские транзакции и криптовалюта, злоумышленники смогут получать доступ к критически важным энергетическим объектам из любой точки мира и т.д. Как отметил эксперт, данная проблема затронет не только разведсообщество и экспертов в сфере кибербезопасности, но и социальные платформы и мессенджеры, такие как WhatsApp, использующие ключи для авторизации пользователей.

 По мнению Риборди, компании и правительства уже сейчас должны принять меры по защите информации (например, инвестировать в безопасные системы связи), которые будут актуальны пять и даже десять лет спустя, когда их технологии станут уязвимыми к атакам с использованием квантового компьютера.

Securitylab

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