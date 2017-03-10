Квантовые вычисления представляют угрозу кибербезопасности

10.03.2017







Наиболее технологически развитые страны уже давно обратили внимание на проблему опасности квантовых вычислений для криптографии.

Только в 2016 году ЕС инвестировал в развитие криптографии $1,13 млрд, Великобритания выделила на эти цели $300 млн, Австралия и Канада - $25 млн и $50 млн соответственно. Когда квантовые компьютеры смогут успешно взломать наиболее распространенные на сегодняшний день техники шифрования, такие как открытые и закрытые ключи, утечки данных перестанут быть отдельными инцидентами, затрагивающими только несколько тысяч или миллионов людей, считает глава компании ID Quantique доктор Грегуар Риборди (Gregoire Ribordy).

В основе асиметричной криптографии лежит два ключа: один может зашифровать данные, другой используется для их расшифровки. Теоретически квантовые компьютеры будут способны решать задачи существенно быстрее по сравнению с обычными компьютерами и смогут расшифровывать закрытые ключи. Учитывая темпы развития квантовых вычислений, это может случиться уже через 5-10 лет.

По словам Риборди, с появлением квантовых компьютеров традиционное шифрование перестанет быть эффективным. Это значит, что пострадает вся ценная информация, которая передается в зашифрованном виде, под угрозой окажутся банковские транзакции и криптовалюта, злоумышленники смогут получать доступ к критически важным энергетическим объектам из любой точки мира и т.д. Как отметил эксперт, данная проблема затронет не только разведсообщество и экспертов в сфере кибербезопасности, но и социальные платформы и мессенджеры, такие как WhatsApp, использующие ключи для авторизации пользователей.

По мнению Риборди, компании и правительства уже сейчас должны принять меры по защите информации (например, инвестировать в безопасные системы связи), которые будут актуальны пять и даже десять лет спустя, когда их технологии станут уязвимыми к атакам с использованием квантового компьютера.

Securitylab

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