В Google Play Store обнаружено новое нежелательное рекламное ПО

10.03.2017







Исследователи из компании Check Point обнаружили новое семейство нежелательного рекламного ПО, атакующего Android-устройства. Вредонос, получивший название Skinner, содержался в одном из приложений в интернет-каталоге Google Play Store.

По словам специалистов, Skinner был замаскирован под модуль приложения, скрытый под обфусцированным кодом. В отличии от других вредоносных семейств, использующих доступные на коммерческой основе инструменты для обфускации кода, авторы Skinner разработали собственную схему, значительно усложняющую реверс-инжиниринг.

Перед исполнением Skinner осуществляет ряд проверок. В частности вредонос определяет, находится ли он в виртуальной машине, проводит поиск известных отладчиков и аппаратных эмуляторов, а также проверяет, было ли приложение загружено из Google Play.

Вредонос собирает данные на инфицированном устройстве, в том числе информацию об используемых приложениях, и передает их на C&C-сервер, который затем отправляет соответствующие рекламные объявления. Skinner показывает различную рекламу, исходя из 4 категорий приложений: навигационные, коммуникационные, утилиты и браузеры.

По словам исследователей, это первый случай, когда рекламное ПО демонстрирует подобное поведение. Ранее такая активность наблюдалась только у банковских троянов, отображающих фальшивые интерфейсы приложений поверх настоящих.

Хорошая новость заключается в том, что рекламное ПО Skinner было обнаружено только в одном приложении в Google Play, а плохая - программа оставалась незамеченной в течение более двух месяцев. За это время приложение было скачано свыше 10 тыс. раз.

Securitylab

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