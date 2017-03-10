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    В даркнете продаются 640 тыс. учетных записей пользователей PlayStation

В даркнете продаются 640 тыс. учетных записей пользователей PlayStation


10.03.2017

В даркнете продаются 640 тыс. учетных записей пользователей PlayStation

Ранее СМИ сообщали о данных 1 млн пользователей Gmail и Yahoo!, выставленных на продажу в даркнете неизвестным, скрывающимся под псевдонимом SunTzu583. Спустя несколько дней этот же продавец предложил 640 тыс. взломанных учетных записей поклонников PlayStation.

 Похищенный дамп содержит электронные адреса и незашифрованные пароли пользователей. Источник утечки неизвестен. Стоимость товара составляет всего $35,71 (0,0292 биткойна). В случае с учетными записями пользователей Gmail и Yahoo! низкая цена объяснялась тем, что предлагаемые данные уже некоторое время были доступны в интернете. Так ли обстоят дела с аккаунтами PlayStation, остается только догадываться.

 По словам самого SunTzu583, дамп не был похищен непосредственно из сети PlayStation, однако содержит уникальные учетные записи пользователей консоли. Даже если похищенные данные подходят для других сервисов, они прежде всего относятся к аккаунтам PlayStation.

 Несколько месяцев назад в Сети стали появляться жалобы пользователей консоли на взлом учетных записей и похищение средств. Sony опровергла вероятность взлома своих серверов, однако не исключила возможность проникновения в учетные записи третьих сторон с использованием данных, похищенных в результате других утечек.

Securitylab

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