Полиция расшифровала зашифрованные PGP сообщения с изъятого сервера

10.03.2017







В апреле прошлого года нидерландская полиция арестовала предполагаемого владельца компании Ennetcom по продаже кастомизированных защищенных мобильных устройств PGP BlackBerry, пользовавшихся большим спросом у преступников. В свою очередь канадские правоохранители изъяли принадлежащий ей сервер.

Согласно заявлению правоохранительных органов Нидерландов, криминалистам удалось расшифровать 3,6 млн хранящихся на сервере сообщений, предположительно защищенных сквозным шифрованием. В результате в руках полиции оказались улики, которые помогли в десятках расследований убийств, вооруженных ограблений, наркоторговли, отмывания денег и пр.

Согласно данным архивной версии сайта Ennetcom, компания была создана в 2009 году и занималась продажей мобильных устройств BlackBerry с рядом предустановленных функций, призванных усилить их защиту. В частности, на смартфоны были установлены почтовые приложения с использованием PGP. Теоретически, использование PGP делает невозможным для третьей стороны чтение перехваченной электронной переписки. В случае с Ennetcom компания перенаправляла соединения пользователей через собственную инфраструктуру.

Как заявили в компании, среди ее клиентов числятся правительственные спецслужбы, и расследование нидерландских правоохранителей не имеет под собой никаких реальных оснований.

Ранее уже было известно о способности нидерландской и канадской полиции расшифровывать хранящиеся на устройствах BlackBerry сообщения. Однако речь шла об отдельных смартфонах, а не о целом сервере. Согласно судебному заявлению канадских правоохранителей, сообщения удалось расшифровать, поскольку ключи шифрования PGP генерировались самим сервером Ennetcom, а не устройствами.

Securitylab

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