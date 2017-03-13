ФБР расследует таинственное похищение физических биткойнов

13.03.2017







Владельцы так называемых "физических биткойнов" стали жертвами ограбления, потерпев убытки на десятки тысяч долларов. Как это могло случиться и каким образом выпустившая монеты компания намерена рассчитаться со своими клиентами, неизвестно.

Несколько лет назад ряд компаний выпустили физические биткойны, представляющие собой реальный аналог цифровой валюты. Одной из них является Alitin, отчеканившая на своих монетах биткойн-адреса и закрытые ключи для доступа к кошелькам. По заверению компании, закрытые ключи представлены в завуалированном виде, поэтому похитить валюту, просто взглянув на монеты, было невозможно.

В конце прошлого месяца администрация Alitin уведомила пользователей о том, что выпущенные ею монеты утратили свою ценность. Владельцы физических биткойнов проверили свои цифровые кошельки и убедились в отсутствии на них средств. Каким образом было совершено похищение, непонятно, ведь похитители должны были знать и биткойн-адреса, и закрытые ключи.

Alitin больше не занимается майнингом или продажей криптовалюты, однако изданию Motherboard удалось связаться с одним из основателей компании Ричардом Форсайтом (Richard Forsyth). По словам Форсайта, он сгенерировал закрытые ключи offline и сам лично выгравировал их на монетах. В процессе гравировки ключи были записаны на бумаге, хранившейся под надежным замком. Когда гравировка была готова, Форсайт сжег все записи. По его словам, все указывает на то, что к ограблению причастен кто-то из своих.

Узнав об инциденте, Форсайт обратился в ФБР. В настоящее время Alitin занимается возмещением причиненного клиентам ущерба. Правда, теперь компания сама терпит большие убытки. Когда Alitin продала свои монеты, стоимость одного биткойна составляла порядка $80. Теперь же курс превышает $1000 за одну монету. То есть, Форсайт вынужден вернуть тысячи долларов людям, изначально заплатившим сотни.

Securitylab

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