Российская разведка использовала киберпреступников для шпионажа

13.03.2017







Российский хакер Евгений Богачев, также известный под псевдонимами slavik, lucky12345, pollingsoon, возглавляет список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР. Ведомство назначило рекордную сумму в $3 млн за информацию, ведущую к аресту обвиняемого и/или обвинительному приговору для хакера. Ему вменяют многочисленные преступления, в том числе создание и использование вредоносного ПО GameOver ZeuS, и считают оператором одноименного ботнета.

GameOver ZeuS способно незаметно копировать номера банковских карт, пароли, личные идентификационные номера и другую конфиденциальную информацию. По оценке ФБР, Gameover инфицировал более миллиона персональных компьютеров, инициировав мошеннические банковские транзакции более чем на $100 млн.

Однако для России Богачев больше, чем просто киберпреступник, пишет издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. В какой-то момент под контролем хакера находилось более миллиона компьютеров в разных странах по всему миру, в числе которых были устройства, принадлежащие чиновникам и правительственным подрядчикам. У Богачева был доступ к любым документам на инфицированных компьютерах - от семейных фотографий до секретных документов.

Судя по всему, пока хакер опустошал банковские счета жертв, российские власти просматривали документы на зараженных устройствах, не прилагая усилий для взлома компьютеров, утверждает NYT. В основном их интересовали документы военных ведомств и разведслужб, содержащие информацию о конфликте в Восточной Украине и войне в Сирии, а также документы с грифом "совершенно секретно".

Как отмечает издание, сотрудничество Богачева с российскими разведслужбами может объяснить, почему хакер почти не скрывается. По словам чиновников ФБР, Богачев открыто живет в Анапе. В его владении находятся большая квартира (и, возможно, еще одна в Москве), коллекция автомобилей класса люкс и яхта.

Между Россией и США нет договора об экстрадиции. По словам российских чиновников, пока Богачев не совершит преступление на территории РФ, оснований для его ареста нет.

Securitylab

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