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    Российская разведка использовала киберпреступников для шпионажа

Российская разведка использовала киберпреступников для шпионажа


13.03.2017

Российская разведка использовала киберпреступников для шпионажа

Российский хакер Евгений Богачев, также известный под псевдонимами slavik, lucky12345, pollingsoon, возглавляет список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР. Ведомство назначило рекордную сумму в $3 млн за информацию, ведущую к аресту обвиняемого и/или обвинительному приговору для хакера. Ему вменяют многочисленные преступления, в том числе создание и использование вредоносного ПО GameOver ZeuS, и считают оператором одноименного ботнета.

 GameOver ZeuS способно незаметно копировать номера банковских карт, пароли, личные идентификационные номера и другую конфиденциальную информацию. По оценке ФБР, Gameover инфицировал более миллиона персональных компьютеров, инициировав мошеннические банковские транзакции более чем на $100 млн.

 Однако для России Богачев больше, чем просто киберпреступник, пишет издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. В какой-то момент под контролем хакера находилось более миллиона компьютеров в разных странах по всему миру, в числе которых были устройства, принадлежащие чиновникам и правительственным подрядчикам. У Богачева был доступ к любым документам на инфицированных компьютерах - от семейных фотографий до секретных документов.

 Судя по всему, пока хакер опустошал банковские счета жертв, российские власти просматривали документы на зараженных устройствах, не прилагая усилий для взлома компьютеров, утверждает NYT. В основном их интересовали документы военных ведомств и разведслужб, содержащие информацию о конфликте в Восточной Украине и войне в Сирии, а также документы с грифом "совершенно секретно".

 Как отмечает издание, сотрудничество Богачева с российскими разведслужбами может объяснить, почему хакер почти не скрывается. По словам чиновников ФБР, Богачев открыто живет в Анапе. В его владении находятся большая квартира (и, возможно, еще одна в Москве), коллекция автомобилей класса люкс и яхта.

 Между Россией и США нет договора об экстрадиции. По словам российских чиновников, пока Богачев не совершит преступление на территории РФ, оснований для его ареста нет.

Securitylab

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