ESET: полтора миллиона пользователей установили приложения, крадущие пароли Instagram

13.03.2017







Специалисты ESET обнаружили на Google Play 13 вредоносных приложений для кражи логинов и паролей Instagram. Количество загрузок превысило полтора миллиона.

Приложения использовали один и тот же способ сбора учетных данных. Они предлагали раскрутку аккаунтов в Instagram – быстрый рост числа подписчиков, лайков и комментариев.

После установки приложение запрашивает у пользователя логин и пароль от Instagram. Введенные данные отправляются на удаленный сервер мошенников в виде простого текста. При этом пользователь не сможет войти в учетную запись – приложение выводит на экран сообщение о неверном пароле.

В Instagram предусмотрено оповещение пользователей о несанкционированных попытках доступа. Чтобы авторизоваться во взломанной учетной записи, не вызывая подозрений, мошенники добавили в сообщение о неверном пароле предложение пройти верификацию аккаунта. Предполагается, что пользователь подтвердит "законность" действий злоумышленников.

В ESET отследили серверы, на которые поступали украденные логины и пароли, и связали их с сайтами, продающими услуги раскрутки аккаунтов в Instagram. Взломанные учетные записи использовались для распространения спама, а также "пакетной" продажи подписчиков, лайков и комментариев.

После предупреждения ESET вредоносное ПО было удалено из Google Play. Эксперты ESET рекомендуют пострадавшим сменить пароли от Instagram, а также от других сервисов, если пароль где-либо повторялся.

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