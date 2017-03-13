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    В Уфе обсудят 10 главных проблем информационной безопасности

В Уфе обсудят 10 главных проблем информационной безопасности


13.03.2017

В Уфе обсудят 10 главных проблем информационной безопасности

16 марта на конференцию "Код ИБ" в столицу Башкирии съедутся ИБ-профессионалы из Москвы, Екатеринбурга, Уфы и Казани. Важной миссией события в этом году станет коллективный поиск решений главных ИБ-проблем.

Уфа во второй раз станет одним из городов проведения самой масштабной серии ИБ-конференций в России и СНГ - "Код информационной безопасности".

Следует отметить, что в этом году "Код ИБ"  значительно расширил свою географию —  конференция посетит 5 стран (26 городов), против 3 стран и 18-ти городов в минувшем 2016 году.

В конференц-зале гостиницы "Башкирия" выступят известные федеральные и региональные эксперты Алексей Комаров (УЦСБ), Ирина Савинова (ГК "АИР-СОФТ"), Риф Гареев (ГКУ РБ Информационные технологии), Алексей Алексеев и Алексей Киселев (Лаборатория Касперского), Дмитрий Ильин (IT-Task) и многие другие.

Весь день специалисты будут заняты главными профессиональными вопросами: трендами ИБ, уже знакомыми и новыми угрозами (такими, как например, уязвимости устройств "Интернета вещей"), и, конечно, современными технологиями защиты.

Бизнес-аспекты кибербезопасности обсудят в отдельной секции "Управление" с участием спонсоров секции - ГК "АИР-СОФТ" и "Лаборатории Касперского".

В этом году организаторы придумали новый формат финальной секции – "Горячую десятку Кода ИБ". Ее цель – коллективно сформулировать 10 главных проблем информационной безопасности по версии башкирского ИБ-сообщества и найти решения.

Вход на конференцию для сотрудников ИБ- и ИТ-департаментов, а также представителей СМИ - свободный.

Узнать больше о событии и зарегистрироваться можно на сайте.

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