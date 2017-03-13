В Android-смартфонах выявлено предустановленное вредоносное ПО
13.03.2017
Исследователи из компании Check Point обнаружили предустановленное вредоносное ПО по меньшей мере в 38 премиум моделях Android-смартфонов от производителей Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Nexus, Oppo, и Lenovo. На зараженных устройствах были выявлены две разновидности вымогательского ПО Loki и SLocker.
По словам специалистов, вредоносы не являлись частью официальной прошивки ROM, а были установлены на каком-то этапе по линии поставок, прежде, чем устройства достигли продавцов. В шести случаях вредоносное ПО было внедрено с правами системы для предотвращения самостоятельного удаления пользователем.
Вредоносное ПО Loki получает права суперпользователя на системе и выполняет действия программы-шпиона, позволяя атакующим получить полный контроль над устройством.
В свою очередь, мобильный вымогатель SLocker при помощи алгоритма AES шифрует все файлы на устройстве жертвы и требует выкуп за восстановление информации. Для связи с управляющим сервером вредоносная программа использует сеть Tor.
Вредоносное ПО было обнаружено в следующих моделях Android-устройств: