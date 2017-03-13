В Android-смартфонах выявлено предустановленное вредоносное ПО

13.03.2017







Исследователи из компании Check Point обнаружили предустановленное вредоносное ПО по меньшей мере в 38 премиум моделях Android-смартфонов от производителей Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Nexus, Oppo, и Lenovo. На зараженных устройствах были выявлены две разновидности вымогательского ПО Loki и SLocker.

По словам специалистов, вредоносы не являлись частью официальной прошивки ROM, а были установлены на каком-то этапе по линии поставок, прежде, чем устройства достигли продавцов. В шести случаях вредоносное ПО было внедрено с правами системы для предотвращения самостоятельного удаления пользователем.

Вредоносное ПО Loki получает права суперпользователя на системе и выполняет действия программы-шпиона, позволяя атакующим получить полный контроль над устройством.

В свою очередь, мобильный вымогатель SLocker при помощи алгоритма AES шифрует все файлы на устройстве жертвы и требует выкуп за восстановление информации. Для связи с управляющим сервером вредоносная программа использует сеть Tor.

Вредоносное ПО было обнаружено в следующих моделях Android-устройств:

Galaxy Note 2

LG G4

Galaxy S7

Galaxy S4

Galaxy Note 4

Galaxy Note 5

Galaxy Note 8

Xiaomi Mi 4i

Galaxy A5

ZTE x500

Galaxy Note 3

Galaxy Note Edge

Galaxy Tab S2

Galaxy Tab 2

Oppo N3

Vivo X6 plus

Nexus 5

Nexus 5X

Asus Zenfone 2

LenovoS90

OppoR7 plus

Xiaomi Redmi

Lenovo A850

Securitylab

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