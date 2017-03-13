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    В Android-смартфонах выявлено предустановленное вредоносное ПО

В Android-смартфонах выявлено предустановленное вредоносное ПО


13.03.2017

В Android-смартфонах выявлено предустановленное вредоносное ПО

Исследователи из компании Check Point обнаружили предустановленное вредоносное ПО по меньшей мере в 38 премиум моделях Android-смартфонов от производителей Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Nexus, Oppo, и Lenovo. На зараженных устройствах были выявлены две разновидности вымогательского ПО Loki и SLocker.

 По словам специалистов, вредоносы не являлись частью официальной прошивки ROM, а были установлены на каком-то этапе по линии поставок, прежде, чем устройства достигли продавцов. В шести случаях вредоносное ПО было внедрено с правами системы для предотвращения самостоятельного удаления пользователем.

 Вредоносное ПО Loki получает права суперпользователя на системе и выполняет действия программы-шпиона, позволяя атакующим получить полный контроль над устройством.

 В свою очередь, мобильный вымогатель SLocker при помощи алгоритма AES шифрует все файлы на устройстве жертвы и требует выкуп за восстановление информации. Для связи с управляющим сервером вредоносная программа использует сеть Tor.

 Вредоносное ПО было обнаружено в следующих моделях Android-устройств:

  • Galaxy Note 2

  •  LG G4

  •  Galaxy S7

  •  Galaxy S4

  •  Galaxy Note 4

  •  Galaxy Note 5

  •  Galaxy Note 8

  •  Xiaomi Mi 4i

  •  Galaxy A5

  •  ZTE x500

  •  Galaxy Note 3

  •  Galaxy Note Edge

  •  Galaxy Tab S2

  •  Galaxy Tab 2

  •  Oppo N3

  •  Vivo X6 plus

  •  Nexus 5

  •  Nexus 5X

  •  Asus Zenfone 2

  •  LenovoS90

  •  OppoR7 plus

  •  Xiaomi Redmi

  •  Lenovo A850

Securitylab

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