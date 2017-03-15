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    InfoSecurity Russia 2017: лучший возврат инвестиций

InfoSecurity Russia 2017: лучший возврат инвестиций


15.03.2017

Российские и международные бренды, перспективные молодые разработчики, успешные дистрибьюторы и поставщики, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт, а также три дня специализированных мероприятий в режиме нон-стоп ждут вас с 19 по 21 сентября на InfoSecurity Russia 2017.

Забронировать участие

Выставки – необычайно универсальный и многоцелевой инструмент маркетинга. Заменить свое участие в ней невозможно. Где еще вы можете напрямую и на нейтральной территории встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его формировании?

InfoSecurity Russia 2017 обеспечивает лучший возврат маркетинговых и рекламных инвестиций (ROI) для всех видов бизнеса. Мы предлагаем:

 - Застроенный и оборудованный стенд

 - Размещение новостей на сайте

 - Приглашения VIP-партнеров/клиентов компании

 - Сервис лидгенерации

 - Участие в Деловой программе

 - Информационную поддержку мероприятий на стенде

Стать экспонентом

При правильном использовании, индекс ROI становится неким аналогом денежной печатной машины: чем больше вы в него вложите, тем больше получите прибыли.

Чтобы представить техническое решение или усилить эффект участия через спонсорство, а также по участию в деловой программе обращайтесь:
Екатерина Данилина Danilina@groteck.ru +7 (495) 647-04-42 доб. 22-70
 
Зинаида Горелова gorelova@groteck.ru +7(495)647 -04 42, доб. 21-26

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