"Доктор Веб" обнаружил более 500 мошеннических сайтов

15.03.2017







Сетевое мошенничество уже давно превратились в серьезную криминальную индустрию, оперирующую многомилионными суммами. Традиционные методики обмана пользователей Интернета хорошо известны специалистам по информационной безопасности, однако изредка киберпреступники придумывают новые жульнические схемы. Об одной из них компания "Доктор Веб" рассказывает в этой статье.

Новый вид мошенничества ориентирован на владельцев веб-сайтов: они получают электронное письмо, отправленное якобы от имени компании "Яндекс". По всей видимости, для рассылки сообщений злоумышленники воспользовались базой контактов администраторов интернет-ресурсов. Почтовый ящик, с которого отправлено письмо, зарегистрирован на бесплатном сервисе Yandex Mail и потому включает в себя домен yandex.ru — киберпреступники явно рассчитывают на то, что это усыпит бдительность жертв. В своем послании мошенники от имени "Яндекса" предлагают владельцу сайта повысить его позиции в поисковой выдаче. Предложение якобы является персональным и ориентировано только на качественные интернет-ресурсы, содержащие уникальный контент, а также размещенные на домене, который был зарегистрирован до 1 августа 2012 года.

Письмо содержит ссылку на веб-сайт, на котором получателю предлагают на выбор способы оплаты этой услуги.

Действовали злоумышленники с размахом: они арендовали несколько IP-адресов, к каждому из которых было привязано больше сотни URL веб-страничек для оплаты этой мошеннической услуги. Всего специалисты компании "Доктор Веб" выявили и добавили в базы нерекомендуемых сайтов более 500 таких адресов. Разумеется, после внесения платежа жертва не получает обещанного — деньги выводятся мошенниками с использованием ресурсов одного из популярных платежных агрегаторов.

Компания "Доктор Веб" призывает владельцев и администраторов веб-сайтов соблюдать бдительность и не идти на поводу у сетевых жуликов, а также благодарит пользователя Herurg за предоставленную информацию.

Добавить комментарий