СМИ сообщают о нахождении причастных к взлому Yahoo в РФ

15.03.2017







Американские правоохранительные органы 15 марта собираются выдвинуть обвинения в связи с кражей данных сотен миллионов пользователей Yahoo Inc. По их данным, трое из четверых подозреваемых в совершении атак находятся в России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

"Как минимум часть из возможных хакеров имеют связи с российским правительством", - сказал газете источник.

Как пишет агентство Bloomberg, четвертый подозреваемый по этому делу находится в Канаде, его собирались арестовать еще во вторник. Обвинения будут предъявлены также трем гражданам, находящимся в России.

В прошлом году Yahoo! сообщила, что в 2014 году хакеры получили доступ к данным около 500 млн пользователей ее интернет-сервисов. Ближе к концу 2016 года стало известно о еще одной хакерской атаке, совершенной в августе 2013 года, которая коснулась около 1 млрд пользователей. В числе похищенных ими данных были имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, контрольные вопросы и ответы, передает "Интерфакс",

Yahoo! - американская компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory; портал включает в себя популярный сервис электронной почты Yahoo! Mail, один из старейших и наиболее популярных в интернете. В настоящее время компания находится в процессе продажи активов американской компании Verizon.

Журдом

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