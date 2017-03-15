Норвегия экстрадировала в США подозреваемого в киберпреступности российского программиста

15.03.2017







Власти Норвегии экстрадировали в США россиянина Марка Вартаняна, обвиняемого в создании вредоносной компьютерной программы. Об этом сообщается на странице американского Минюста в Facebook, сообщает телеканал "Дождь".

Как говорится в сообщении, Вартаняна, известного по нику Kolypto, экстрадировали из Норвегии в США еще в декабре прошлого года. В конце ноября власти Норвегии объявили о намерении выслать Вартатняна в США через "три-четыре недели", напоминает "Дождь". В США россиянину предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве, и он предстал перед федеральным судом США накануне, 14 марта.

По версии следствия, Вартанян занимался разработкой, усовершенствованием и распространением вредоносной программы Citadel. По информации Минюста США, она использовалась для заражения компьютеров и последующей кражи финансовой и личной информации из учетных записей пользователей. В результате были заражены около 11 миллионов компьютеров по всему миру, а финансовый ущерб составил 500 миллионов долларов.

Вартаняна задержали в Норвегии в сентябре 2015 года. Изначально его подозревали в сотрудничестве с группой хакеров, которые разработали вредоносную программу для взлома компьютеров и занимались ее продажей. По версии ФБР, Вартанян распространял в интернете файлы, необходимые для установки этой программы на компьютер.

Журдом

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