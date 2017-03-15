В Twitter подтвердили взлом аккаунтов турецкими хакерами и заявили об устранении уязвимости

15.03.2017







Социальная сеть Twitter подтвердила взлом хакерами более 20 аккаунтов известных организаций и компаний, среди которых Европарламент, Amnesty International, журнал Forbes и другие. Как сообщил агентству Reuters ее представитель, техническая служба соцсети нашла брешь в безопасности, которая была тут же устранена. Об этом пишет ТАСС.

"Мы в курсе проблемы, которая затронула ряд владельцев учетных записей сегодня утром. Мы быстро нашли источник проблемы, который заключался в одном стороннем приложении. Оно было сразу лишено прав доступа", - заявила представитель соцсети.

Ранее сообщалось, что взломщики, предположительно, поддерживающие политику турецкого правительства, на страницах пострадавших организаций разместили турецкий флаг, изображение свастики и хэштеги "нацистская Германия" и "нацистские Нидерланды". Кибератаке подверглись также аккаунты отделения ЮНИСЕФ в США, североамериканского отделения телеканала Би-би-си, японского представительства агентства Reuters, немецкой газеты Welt и канадского поп-певца Джастина Бибера.

Высказывается предположение, что к таким действиям хакеров подтолкнул дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами. Власти королевства, где проживает большая турецкая община, запретили проводить на своей территории выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы у них на родине. Амстердам 11 марта отказался выдать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже в тот же день с намерением выступить перед турецкой диаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако она была блокирована у консульства в Роттердаме, объявлена "нежелательным иностранцем" и сопровождена обратно к границе с Германией.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "нацистскими последышами, фашистами". Анкара также приняла решение запретить возвращение голландского посла из отпуска, не принимать дипломатические авиарейсы из Нидерландов и приостановить все контакты на высоком уровне с этой страной, пока она не извинится за случившееся.

Журдом



Добавить комментарий