Хакер оформлял карты техобслуживания от имени фирмы из Усолья-Сибирского

15.03.2017







Сотрудники подразделения "К" Главного управления МВД России по Иркутской области задержали 29-летнего жителя Хабаровска, подозреваемого в причастности к незаконному оформлению диагностических карт прохождения техобслуживания от имени одного из автосервисов Усолья-Сибирского.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемый взломал электронный почтовый ящик предприятия и похитил данные для доступа к сервису оформления карт.

Злоумышленника задержали по месту жительства. Правоохранители изъяли персональный компьютер, предположительно использовавшийся для совершения преступления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2 лет.

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