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    Check Point: Уязвимость в WhatsApp и Telegram позволяет хакерам контролировать аккаунты пользователей

Check Point: Уязвимость в WhatsApp и Telegram позволяет хакерам контролировать аккаунты пользователей


15.03.2017

Check Point Уязвимость в WhatsApp и Telegram позволяет хакерам контролировать аккаунты пользователей

Исследователи Check Point® Software Technologies Ltd. обнаружили новую уязвимость в онлайн-платформах популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram —  WhatsApp Web и Telegram Web. Уязвимость позволяет хакерам отправить жертве вредоносный код, зашитый в безобидную с виду картинку. Как только пользователь кликает на изображение, злоумышленник получает полный доступ к хранящимся данным пользователя WhatsApp или Telegram, что дает ему контроль над аккаунтом жертвы, включая доступ к ее персональным и групповым перепискам, фото, видео и другим переданным файлам, контактам и так далее.

WhatsApp и Telegram признали проблему и разработали исправление для веб-клиентов по всему миру.

Технические подробности можно посмотреть в блоге Check Point: http://blog.checkpoint.com/2017/03/15/check-point-discloses-vulnerability-whatsapp-telegram/

Демо-видео механики атаки доступны здесь:

·         WhatsApp: https://youtu.be/UR_i5XSAKrg

·         Telegram: https://youtu.be/26Ih4xTcP-E

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