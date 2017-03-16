В США задержан хакер, взламывавший почту российских журналистов

16.03.2017







Один из хакеров, которых правоохранительные органы США считают причастными ко взлому аккаунтов пользователей Yahoo!, заявил о взломах почт российских журналистов, интересовавших ФСБ. Как передает Republic, об этом говорится в релизе американского Минюста.

Сообщается, что речь идет о хакере Кариме Батарове, задержанном в Канаде по запросу в США. Он получил доступ к аккаунтам на Gmail, Yahoo и других сервисах. "Некоторые люди, чьи аккаунты были взломаны, представляли особый интерес ФСБ, разведки и правоохранительных органов: российские журналисты, чиновники из России и США, сотрудники влиятельной российской компании, занимающейся кибербезопасностью", — отмечается в сообщении.

Другой хакер, проходящий по этому делу, Алексей Белан во время взлома Yahoo по заказу ФСБ одновременно зарабатывал и самостоятельно пользовался похищенными номерами кредитных карт и подарочных сертификатов. Российские спецслужбы при этом помогали хакеру избежать обнаружения со стороны ФБР.

Отметим, в октябре 2016 года сообщалось о взломе аккаунтов ряда сотрудников российских СМИ. Среди взломанных аккаунтов были принадлежащие главному редактору портала The Insider Russia Роману Доброхотову и шеф-редактору диджитал-редакции RTVi Илье Клишину. Позже эксперты нескольких групп заявили, что ко взлому причастна хакерская группировка Fancy Bears. Ей же приписывались попытки взлома правительственных ведомств Великобритании, нападения на серверы американской Демократической партии, атаки на приложение, которое используют для своих расчетов украинские артиллеристы.

Лениздат

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