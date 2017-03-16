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    ESET: говорящий вымогатель Jisut предпочитает юани

ESET: говорящий вымогатель Jisut предпочитает юани


16.03.2017

ESET говорящий вымогатель Jisut предпочитает юани

Специалисты ESET исследовали новую версию вымогателя Jisut для смартфонов и планшетов на Android. Вредоносная программа воспроизводит голосовые сообщения – поздравляет жертву приятным женским голосом.

После заражения Jisut сбрасывает пароль экрана блокировки и заменяет его на новый, лишая пользователя доступа к устройству. Выкуп за разблокировку составляет 40 юаней (около 350 рублей). В ходе установки вредоносная программа запрашивает права администратора, что в перспективе затрудняет ее удаление.

Еще одна функция этой модификации Jisut – перехват логинов и паролей от аккаунтов китайской социальной сети QQ. Для этого программа отображает фальшивый экран входа в систему, похожий на оригинальный. Все данные, введенные пользователями, отправляются злоумышленникам. 

"Говорящий" вымогатель – всего одна из версий Jisut. По статистике ESET, в 2016 году число обнаружений вредоносных программ данного семейства удвоилось в сравнении с 2015 годом.

Первые варианты Android/LockScreen.Jisut обнаружены в первой половине 2014 года. С тех пор в ESET изучили сотни модификаций вредоносной программы, построенных на одной кодовой базе. Не все образцы используются для вымогательства – некоторые предназначены для продажи приложения или исходного кода, другие используются как розыгрыш.

Семейство Jisut распространено в Китае. Некоторые сообщения о выкупе предлагают обратиться напрямую к авторам в соцсети QQ. Указанные аккаунты принадлежат молодым людям 17-22 лет – не исключено, что это и есть реальные операторы малвари, которые мало заботятся об анонимности.

ESET рекомендует Android-пользователям загружать мобильные приложения только с официальных площадок, предварительно читая отзывы, не переходить по подозрительным ссылкам и установить на смартфоны и планшеты современное антивирусное ПО.

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