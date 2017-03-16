Symantec: За недавними атаками на банки стоят хакеры из КНДР

16.03.2017







Ответственность за серию кибератак на финансовые организации в 31 стране мира, последовавшей за взломами центробанка Бангладеш и компании Sony Entertainment, скорее всего, лежит на северокорейской хакерской группировке Lazarus. Об этом в среду, 15 марта сообщило информагентство Reuters со ссылкой на исследователя компании Symantec Эрика Чиена (Eric Chien).

Эксперты Symantec обнаружили четыре цифровых доказательства причастности к инцидентам хакеров Lazarus. Атаки осуществлялись поэтапно и начинались с установки на системе жертвы дроппера, загружающего дополнительное вредоносное ПО. По словам Чиена, у исследователей есть веские доказательства причастности КНДР к атакам, однако Пхеньян отрицает свою причастность к кибератакам.

Специалисты не уточнили, о каких именно организациях идет речь и были ли похищены какие-то деньги. Тем не менее, атаки представляли собой серьезную угрозу, поскольку хакеры стали использовать более изощренные методы, чем в предыдущих кампаниях.

Securitylab

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