Минюст США просит Россию выдать обвиняемых в кибератаках на Yahoo!

17.03.2017







Минюст США попросил Россию выдать обвиняемых в кибератаках на Yahoo! россиян, заявил представитель министерства Марк Раймонди.

"У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы",— цитирует "Интерфакс" Раймонди.

Ранее власти США предъявили обвинения в причастности к кибератаке на Yahoo! двум сотрудникам ФСБ и двум хакерам. Обвинения предъявлены сотруднику центра информационной безопасности ФСБ Дмитрию Докучаеву и его начальнику Игорю Сущину. Их подозревают в электронном мошенничестве, краже данных и экономическом шпионаже.

Журдом

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