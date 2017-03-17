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    Представлен новый метод обхода защиты UAC в Windows 10

Представлен новый метод обхода защиты UAC в Windows 10


17.03.2017

Представлен новый метод обхода защиты UAC в Windows 10

Исследователь в сфере кибербезопасности Мэтт Нельсон (Matt Nelson) раскрыл подробности техники обхода защитного механизма ОС Windows 10, известного как User Account Control (UAC, контроль учетных записей). Новый метод предполагает модификацию прописанных путей к папкам в реестре Windows, а также использование утилиты Windows Backup And Restore (Архивация и Восстановление) для загрузки вредоносного кода.

Техника основана на принципе автоматического повышения привилегий, действующего для различных доверенных файлов. В поисках новых методов обхода UAC Нельсон решил проверить, возможно ли использовать автоэлевацию для загрузки файлов, помимо тех, что одобрены Microsoft.

 В ходе исследования Нельсон нашел лазейку в виде исполняемого файла sdclt.exe (утилита Backup And Restore, впервые представленная в Windows 7). По его словам, при запуске утилиты sdclt.exe использует control.exe (Панель управления) для загрузки контрольной панели Backup And Restore. Однако перед загрузкой control.exe процесс sdclt.exe отправляет запрос в локальный реестр Windows на указание пути к control.exe, который обычно выглядит вот так: HKCU:SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionApp Pathscontrol.exe.

 Как отметил исследователь, это представляет проблему, поскольку пользователи с низкими привилегиями могут модифицировать ключи реестра, в том числе для control.exe. Таким образом, злоумышленник может изменить данный ключ реестра и использовать sdclt.exe для запуска вредоносного кода. При этом Windows не выдаст никаких предупреждений.

 Вышеописанный метод работает только на компьютерах под управлением Windows 10 и не затрагивает более ранние версии операционной системы, утверждает Нельсон. Исследователь опубликовал PoC-код атаки на GitHub.

Securitylab

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