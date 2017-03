Представлен новый метод обхода защиты UAC в Windows 10 Tweet

Представлен новый метод обхода защиты UAC в Windows 10

17.03.2017 17.03.2017



Исследователь в сфере кибербезопасности Мэтт Нельсон (Matt Nelson) Исследователь в сфере кибербезопасности Мэтт Нельсон (Matt Nelson) раскрыл подробности техники обхода защитного механизма ОС Windows 10 , известного как User Account Control (UAC, контроль учетных записей). Новый метод предполагает модификацию прописанных путей к папкам в реестре Windows, а также использование утилиты Windows Backup And Restore (Архивация и Восстановление) для загрузки вредоносного кода. Техника основана на принципе автоматического повышения привилегий, действующего для различных доверенных файлов. В поисках новых методов обхода UAC Нельсон решил проверить, возможно ли использовать автоэлевацию для загрузки файлов, помимо тех, что одобрены Microsoft. В ходе исследования Нельсон нашел лазейку в виде исполняемого файла sdclt.exe (утилита Backup And Restore, впервые представленная в Windows 7). По его словам, при запуске утилиты sdclt.exe использует control.exe (Панель управления) для загрузки контрольной панели Backup And Restore. Однако перед загрузкой control.exe процесс sdclt.exe отправляет запрос в локальный реестр Windows на указание пути к control.exe, который обычно выглядит вот так: HKCU:SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionApp Pathscontrol.exe. Как отметил исследователь, это представляет проблему, поскольку пользователи с низкими привилегиями могут модифицировать ключи реестра, в том числе для control.exe. Таким образом, злоумышленник может изменить данный ключ реестра и использовать sdclt.exe для запуска вредоносного кода. При этом Windows не выдаст никаких предупреждений. Вышеописанный метод работает только на компьютерах под управлением Windows 10 и не затрагивает более ранние версии операционной системы, утверждает Нельсон. Исследователь опубликовал PoC-код атаки на GitHub. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

нет Текст сообщения: Введите код:



















Реклама на сайте