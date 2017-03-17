 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Event Monitor используется для выманивания денег у пользователей

Event Monitor используется для выманивания денег у пользователей


17.03.2017

Event Monitor используется для выманивания денег у пользователей

Журналисты ресурса BleepingComputer обнаружили новую мошенническую схему, в рамках которой скамеры распространяют приложение Event Monitor. Программа постоянно мониторит журнал событий Windows и генерирует всплывающие окна с предупреждением каждый раз при некорректном завершении работы какого-либо приложения.

В уведомлении, предупреждающем о проблемах с компьютером, указывается номер телефона службы техподдержки, по которому пользователю предлагается перезвонить. Набрав номер, владелец устройства будет связан с мошенниками, которые попытаются убедить жертву в необходимости приобретения различных ненужных приложений и услуг.

 Event Monitor распространяется в составе различных комплектов ПО и использует цифровой сертификат индийской компании Super Tuneup Technologies LLP. После установки приложения в планировщике Windows появляется новая задача RunAtStartup, которая запускает процесс em.exe. Далее программа связывается с удаленным сервером и загружает конфигурационный файл в папку %UserProfile%AppDataRoamingEvent Monitorupdate.ini. Данный файл содержит ряд региональных телефонных номеров (отображаются в зависимости от страны, где находится жертва), информацию о текущей версии программы и ссылку на последнюю сборку.

 В настоящее время мошенническая кампания направлена на пользователей из США, Франции, Германии и Японии, но может распространиться и на другие страны.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.