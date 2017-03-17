Event Monitor используется для выманивания денег у пользователей

17.03.2017







Журналисты ресурса BleepingComputer обнаружили новую мошенническую схему, в рамках которой скамеры распространяют приложение Event Monitor. Программа постоянно мониторит журнал событий Windows и генерирует всплывающие окна с предупреждением каждый раз при некорректном завершении работы какого-либо приложения.

В уведомлении, предупреждающем о проблемах с компьютером, указывается номер телефона службы техподдержки, по которому пользователю предлагается перезвонить. Набрав номер, владелец устройства будет связан с мошенниками, которые попытаются убедить жертву в необходимости приобретения различных ненужных приложений и услуг.

Event Monitor распространяется в составе различных комплектов ПО и использует цифровой сертификат индийской компании Super Tuneup Technologies LLP. После установки приложения в планировщике Windows появляется новая задача RunAtStartup, которая запускает процесс em.exe. Далее программа связывается с удаленным сервером и загружает конфигурационный файл в папку %UserProfile%AppDataRoamingEvent Monitorupdate.ini. Данный файл содержит ряд региональных телефонных номеров (отображаются в зависимости от страны, где находится жертва), информацию о текущей версии программы и ссылку на последнюю сборку.

В настоящее время мошенническая кампания направлена на пользователей из США, Франции, Германии и Японии, но может распространиться и на другие страны.

Securitylab

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