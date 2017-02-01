Информационная безопасность №2/2017: Таргетированные атаки
20.03.2017
В 2009 году стало известно о Stuxnet. Именно с него и началась новейшая история кибер-атак. Таргетированные атаки – это заранее спланированные действия против конкретной структуры или организации. Для них уже требуются специальные навыки и подготовка киберпреступников, так как для успешной реализации необходимо перехватить контроль над каким-либо устройством внутри сети атакуемой компании, получить доступ к бизнес-приложениям и файл-серверам, собрать всю необходимую информацию и не быть при этом обнаруженными.
Противостоять таргетированным атакам очень не просто, но всё же возможно. А как именно это сделать читайте в №2 журнала "Информационная безопасность".