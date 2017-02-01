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    Информационная безопасность №2/2017: Таргетированные атаки

Информационная безопасность №2/2017: Таргетированные атаки


20.03.2017

В 2009 году стало известно о Stuxnet. Именно с него и началась новейшая история кибер-атак. Таргетированные атаки – это заранее спланированные действия против конкретной структуры или организации. Для них уже требуются специальные навыки и подготовка киберпреступников, так как для успешной реализации необходимо перехватить контроль над каким-либо устройством внутри сети атакуемой компании, получить доступ к бизнес-приложениям и файл-серверам, собрать всю необходимую информацию и не быть при этом обнаруженными.

Противостоять таргетированным атакам очень не просто, но всё же возможно. А как именно это сделать читайте в №2 журнала "Информационная безопасность".

Читать журнал "Информационная безопасность"

Спешите поделиться своим опытом защиты от таргетированных атак в №2/2017

Материалы в номер принимаются до 14 апреля.

 

По вопросам редакционного сотрудничества обращайтесь к Екатерине Данилиной:
Danilina@groteck.ru
+7 (495) 647 04 42, доб. 22-70

Для размещения рекламы обращайтесь к Зинаиде Гореловой:
gorelova@groteck.ru
+7(495)647 -04 42, доб. 21-26
 
 

На фото — Екатерина Данилина

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