В более 300 моделей коммутаторов Cisco обнаружена 0day-уязвимость

21.03.2017

Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco предупредил о критической уязвимости нулевого дня в ПО IOS / IOS XE, затрагивающей свыше 300 моделей коммутаторов компании. Проблема была обнаружена сотрудниками Cisco в процессе анализа секретных документов Центрального разведывательного управления США, обнародованных организацией WikiLeaks в начале марта нынешнего года.

Уязвимость содержится в CMP-протоколе (Cluster Management Protocol), реализованном в операционных системах Cisco IOS и Cisco IOS XE. Эксплуатация проблемы позволяет удаленному неавторизованному атакующему перезагрузить уязвимое устройство или получить контроль над ним, выполнив произвольный код с повышенными правами.

CMP-протокол предназначен для передачи данных о кластерах коммутатора между участниками кластера, использующими протоколы Telnet или SSH. Согласно предупреждению производителя, уязвимость существует в связи с двумя факторами - отсутствием ограничения использования CMP- специфических Telnet опций только для внутренних коммуникаций между участниками кластера и некорректной обработкой специально сформированных опций.

Проблема затрагивает 264 модели коммутаторов Cisco Catalyst, более 50 моделей промышленных Ethernet-коммутаторов, а также устройства Cisco ME 4924-10GE, Cisco RF Gateway 10 и Cisco SM-X Layer 2/3 EtherSwitch Service Module.

В настоящее время патч, устраняющий вышеуказанную уязвимость, недоступен. В качестве временной меры по предотвращению эксплуатации проблемы эксперты Cisco рекомендуют отключить возможность подключения по Telnet.

Securitylab

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