Двое россиян арестованы по подозрению в хакерских атаках

21.03.2017







В минувшую пятницу в Лондоне сотрудники подразделения Скотленд-Ярда Falcon по борьбе с киберпреступностью задержали двух российских граждан по подозрению в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, сообщается на сайте ведомства.

37-летнему Вугару Моллачиеву и 48-летнему Абдурахману Базаеву были предъявлены обвинения по делу о хакерских атаках на банки и мошенничестве. По сообщению полиции, с помощью вредоносного ПО подозреваемые намеревались похитить более ?2 млн ($2,5 млн) у британских банков.

В результате обыска в квартире, где проживали задержанные, был изъят ряд компьютеров, которые будут направлены на судебную экспертизу. Мужчины предстанут перед судом в Вестминстере в понедельник, 20 марта.

Напомним, в конце февраля нынешнего года в одном из аэропортов Лондона был арестован британец,

подозреваемый в масштабной кибератаке на крупнейшую телекоммуникационную компанию Deutsche Telekom в конце ноября 2016 года.

Securitylab

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