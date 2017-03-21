DNS поиск позволяет отследить пользователя в Сети

21.03.2017







Просмотр DNS (Domain Name System - система доменных имен) записей домена может раскрыть информацию не только о посещаемых пользователями сайтах, но и отдельных страницах, просмотренных ими, утверждает немецкий исследователь Доминик Херрманн (Dominik Herrmann).

По его словам, отслеживание поведения при помощи рекурсивных DNS-серверов представляет существенный риск для конфиденциальности пользователей. Сопоставив запросы и IP-адрес, можно определить, на какие сайты заходил пользователь. Но поскольку многие интернет-провайдеры используют динамические IP-адреса для того, чтобы разрешить проблему с нехваткой адресного пространства IPv4, адрес пользователя меняется и со временем отследить его становится сложнее.

Тем не менее, некто с доступом к DNS-инфраструктуре может отследить поведение пользователя по его IP-адресу, создать для него классификатор и осуществить поиск поведения соответствующего классификатору, когда IP-адрес изменится.

"Каждый пользователь руководствуется своими интересами и предпочтениями при серфинге в интернете [...] и у каждого пользователя есть своя уникальная комбинация интересов и предпочтений", - отмечается в докладе исследователя.

К примеру, если пользователь с одного IP-адреса заходит в поисковик Google, а затем на сайты часто посещаемых им новостных ресурсов, интернет-магазинов, порталов гос- и транспортных услуг, этой информации будет достаточно для его идентификации при использовании другого IP-адреса.

Для проверки своей теории Херрманн провел эксперимент, в ходе которого в течение пяти месяцев исследовал анонимные данные с DNS-серверов Университета Регенсбурга. Проанализировав поведенческую цепочку 3 800 студентов учебного заведения, специалист смог корректно идентифицировать 86% пользователей. При увеличении выборки до 12 тысяч учащихся точность осталась высокой - на уровне 76%.

Securitylab

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