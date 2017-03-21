 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Операторы Necurs нашли новое применение ботнету

Операторы Necurs нашли новое применение ботнету


21.03.2017

Операторы Necurs нашли новое применение ботнету

Крупнейший спамерский ботнет Necurs, ранее замеченный в распространении вымогателя Locky и банковского трояна Dridex, вновь активен после нескольких недель отсутствия и теперь используется для манипуляций на фондовом рынке.

Специалисты подразделения Cisco Talos зафиксировали новую масштабную спам-кампанию, в ходе которой злоумышленники распространяют уведомления о торгах на фондовом рынке и, что самое интересное, сообщения не содержат никаких вредоносных вложений или ссылок на вредоносные сайты.

 В уведомлениях содержится якобы инсайдерская информация о том, что производитель дронов DJI намерен выкупить ценные бумаги разработчика мобильных приложение InCapta Inc по цене $1,37 за акцию. В сообщении указывается, что выкуп пакета акций будет анонсирован 28 марта и в связи с этим читателям рекомендуется приобрести ценные бумаги до этой даты с тем, чтобы впоследствии выгодно продать их DJI.

 По данным экспертов, спам-кампания, в рамках которой были разосланы десятки тысяч подобных уведомлений, уже повлияла на ситуацию на фондовом рынке и привела к существенному росту объема торгуемых акций.

 Напомним, ранее стало известно о том, что вредоносное ПО Necurs получило функции для осуществления DDoS-атак, однако в настоящее время они не используются злоумышленниками.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.