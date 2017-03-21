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    В 2016 году количество взломанных сайтов возросло на 32%

В 2016 году количество взломанных сайтов возросло на 32%


21.03.2017

В 2016 году количество взломанных сайтов возросло на 32%

В понедельник, 20 марта, Google опубликовала отчет о хакерских атаках на сайты за 2016 год. По данным компании, в прошлом году количество взломанных ресурсов увеличилось на 32% по сравнению с 2015 годом. Более того, эксперты уверены, что это не предел.

"Поскольку хакеры становятся агрессивнее, а сайты устаревают, хакеры будут получать доход, инфицируя еще больше сайтов", – говорится в отчете.

 Как сообщает Google, 84% администраторов сайтов, подавшим заявку на повторную экспертизу, удалось очистить свои сайты от вредоносного ПО. С другой стороны, 61% администраторов скомпрометированных ресурсов не получают от Google уведомлений о взломе, поскольку их сайты не проверяются с помощью сервиса Google Search Console.

 По словам экспертов, их компания стремится облегчить жизнь владельцам сайтов, публикуя понятные инструкции по очистке ресурсов от вредоносного ПО. Инструкции не только уменьшают объем работы администраторов, но и позволяют "поднять" сайт в кратчайшие сроки.

 "Мы обратили внимание на то, что взломы затрагивают сайты одинаково. Изучив схожие черты, мы разработали инструкции по очистке сайтов после известных типов атак", - сообщили эксперты Google.

Securitylab

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