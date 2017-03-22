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    InfoSecurity Russia 2017: помощь бизнесу

InfoSecurity Russia 2017: помощь бизнесу


22.03.2017

InfoSecurity Russia 2017 помощь бизнесу

У каждого бизнеса есть глобальные задачи – развитие своей компании,  повышение ее известности и привлечение как можно больше новых клиентов. Перед владельцами среднего и малого бизнеса также может стоять задача привлечения инвесторов и партнеров. Воплотить все эти задумки в реальность помогают отраслевые выставки, где компании самых различных сфер могут значительно повысить уровень своей значимости среди конкурентов.

На рынке информационных технологий и безопасности таким мероприятием стала InfoSecurity Russia.

Формат выставки позволяет посетителям познакомиться с продуктами и решениями в области защиты информации в экспозиции, демо-зонах и на интерактивных стендах, на практике представляющих работу систем.

Принять участие в выставке: https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Согласно статистике 2016 года, выставку посетили эксперты из следующих отраслей:

1591 – связь, телекоммуникации и ИТ;

906 – топливно-энергетический комплекс;

798 – финансы и страхование;

678 – промышленные предприятия;

558 – ритейл;

304 – медицина;

260 – строительный комплекс;

224 – представители регулирующих органов государственной власти;

201 – образование;

163 – транспорт и логистика;

54 – ассоциации и посольства.

У вас есть продукт, решение или услуга для этих отраслей? Не упустите шанс показать себя заказчику и утереть нос конкуренту.

Для участия в выставке вы можете заполнить анкету здесь: https://www.groteck.com/isr-2017/booking

Или связаться с Екатериной Данилиной Danilina@groteck.ru +7 (495) 647-04-42 доб. 22-70

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