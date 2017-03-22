    InfoSecurity Russia 2017: помощь бизнесу

У каждого бизнеса есть глобальные задачи – развитие своей компании, повышение ее известности и привлечение как можно больше новых клиентов. Перед владельцами среднего и малого бизнеса также может стоять задача привлечения инвесторов и партнеров. Воплотить все эти задумки в реальность помогают отраслевые выставки, где компании самых различных сфер могут значительно повысить уровень своей значимости среди конкурентов.
На рынке информационных технологий и безопасности таким мероприятием стала InfoSecurity Russia.
Формат выставки позволяет посетителям познакомиться с продуктами и решениями в области защиты информации в экспозиции, демо-зонах и на интерактивных стендах, на практике представляющих работу систем.