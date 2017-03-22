InfoSecurity Russia 2017: помощь бизнесу Tweet

InfoSecurity Russia 2017: помощь бизнесу

22.03.2017 22.03.2017



У каждого бизнеса есть глобальные задачи – развитие своей компании, повышение ее известности и привлечение как можно больше новых клиентов. Перед владельцами среднего и малого бизнеса также может стоять задача привлечения инвесторов и партнеров. Воплотить все эти задумки в реальность помогают отраслевые У каждого бизнеса есть глобальные задачи – развитие своей компании, повышение ее известности и привлечение как можно больше новых клиентов. Перед владельцами среднего и малого бизнеса также может стоять задача привлечения инвесторов и партнеров. Воплотить все эти задумки в реальность помогают отраслевые выставки, где компании самых различных сфер могут значительно повысить уровень своей значимости среди конкурентов. На рынке информационных технологий и безопасности таким мероприятием стала InfoSecurity Russia. Формат выставки позволяет посетителям познакомиться с продуктами и решениями в области защиты информации в экспозиции, демо-зонах и на интерактивных стендах, на практике представляющих работу систем. Принять участие в выставке: https://www.groteck.com/isr-2017/booking Согласно статистике 2016 года, выставку посетили эксперты из следующих отраслей: 1591 – связь, телекоммуникации и ИТ; 906 – топливно-энергетический комплекс; 798 – финансы и страхование; 678 – промышленные предприятия; 558 – ритейл; 304 – медицина; 260 – строительный комплекс; 224 – представители регулирующих органов государственной власти; 201 – образование; 163 – транспорт и логистика; 54 – ассоциации и посольства. У вас есть продукт, решение или услуга для этих отраслей? Не упустите шанс показать себя заказчику и утереть нос конкуренту. Для участия в выставке вы можете заполнить анкету здесь: https://www.groteck.com/isr-2017/booking Или связаться с Екатериной Данилиной Danilina@groteck.ru +7 (495) 647-04-42 доб. 22-70 Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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