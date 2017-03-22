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    Мошенник из Литвы выманил у американских компаний $100 млн

Мошенник из Литвы выманил у американских компаний $100 млн


22.03.2017

Мошенник из Литвы выманил у американских компаний $100 млн

Гражданин Литвы Эалдас Римасаускас задержан на родине по выданному американскими властями временному ордеру. Как сообщает издание "РИА Новости", в США литовцу предъявлены обвинения в кибермошенничестве и незаконном получении $100 млн.

По данным прокуратуры, Римасаускас взломал электронную почту двух американских интернет-компаний и обманным путем выманил у них $100 млн. Мошенник зарегистрировал в Литве связанную с компьютерами фирму, чье название перекликалось с названием известной азиатской компании. Вышеупомянутые американские организации задолжали ей деньги, и литовец этим воспользовался. Под видом азиатской компании он отправил жертвам электронные письма с требованием вернуть долг, и деньги были перечислены. Названия пострадавших организаций не уточняются.

 Согласно обвинению, кибермошенничество было далеко не единственным способом "заработка" Римасаускаса. Преступник также занимался подделыванием писем, инвойсов и контрактов. В случае экстрадиции в США ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Securitylab

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