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    ESET: мошенники зарабатывают на любопытных пользователях WhatsApp

ESET: мошенники зарабатывают на любопытных пользователях WhatsApp


22.03.2017

ESET мошенники зарабатывают на любопытных пользователях WhatsApp

Специалисты ESET предупреждают о новой "мобильной" афере – мошенники предлагают следить за активностью друзей в WhatsApp.

Потенциальная жертва получает в мессенджере заманчивое предложение – установить "шпионское" приложение, которое показывает, с кем сейчас общаются пользователи из списка контактов. Фейковые скриншоты обещают, что эта информация появится в строке статуса. "Реклама" заканчивается ссылкой на загрузку приложения.

Нажав на ссылку, пользователь будет вынужден поделиться сообщением с десятью друзьями – так распространяется фишинговый контент. После этого выполняется перенаправление на другие страницы.

На фишинговых страницах пользователю предложат оставить номер мобильного телефона (он затем пополнит базы спамеров и будет использован для подписки на дорогостоящие SMS-сервисы). Там же осуществляется показ рекламных баннеров и загрузка нежелательного ПО.

Излишне уточнять, что "шпионское" приложение так и не появится на смартфоне. Как минимум, потому что подобная функция слежки в мессенджере не предусмотрена.

В настоящее время фишинговые сообщения распространяются преимущественно в Латинской Америке, но кампанию несложно перенацелить на другие регионы.

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