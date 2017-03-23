Хакеры рассылают вредоносный спам от имени Следственного комитета

23.03.2017







Неизвестные от имени подразделений следственного комитета РФ осуществляют массовую вредоносную спам-рассылку. Злоумышленники по электронной почте отправили в ряд госучреждений и коммерческих организаций сообщения, содержащие вредоносное ПО.

Согласно сообщению на сайте ведомства, СК РФ никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и частным лицам посредством электронной почты. В случае получения подобного письма, его необходимо удалить для предотвращения инфицирования компьютера.

По факту распространения спам-сообщений будет проведена проверка, отмечается в пресс-релизе СКР.

Securitylab

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