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    Хакеры рассылают вредоносный спам от имени Следственного комитета

Хакеры рассылают вредоносный спам от имени Следственного комитета


23.03.2017

Хакеры рассылают вредоносный спам от имени Следственного комитета

Неизвестные от имени подразделений следственного комитета РФ осуществляют массовую вредоносную спам-рассылку. Злоумышленники по электронной почте отправили в ряд госучреждений и коммерческих организаций сообщения, содержащие вредоносное ПО.

Согласно сообщению на сайте ведомства, СК РФ никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и частным лицам посредством электронной почты. В случае получения подобного письма, его необходимо удалить для предотвращения инфицирования компьютера.

 По факту распространения спам-сообщений будет проведена проверка, отмечается в пресс-релизе СКР.

Securitylab

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