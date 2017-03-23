Apple отреагировала на шантаж хакеров

23.03.2017







Apple уверила своих клиентов в том, что сети компании взломаны не были. Напомним, хакер или группа хакеров, называющая себя Turkish Crime Family ("Турецкая киберпреступная семья"), заявила о похищении 559 млн учетных записей пользователей iCloud и почтовых сервисов Apple. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $75 тыс. в криптовалюте, либо $100 тыс. подарочными картами iTunes. Компания должна заплатить до 7 апреля, в противном случае хакеры грозятся удаленно стереть все данные пользователей.

Apple не подтвердила подлинность предположительно похищенных данных. Тем не менее, даже если они являются подлинными, то утечка произошла не из сетей компании, сообщает издание Fortune со ссылкой на представителя Apple.

"Системы Apple, в том числе iCloud и Apple ID, не подвергались взлому. Предполагаемый список электронных адресов и паролей мог быть получен в результате компрометации сторонних сервисов", - говорится в заявлении компании.

По данным источника Fortune, имеющиеся в распоряжении киберпреступников данные совпадают с теми, что были похищены в результате взлома LinkedIn. Инцидент имел место еще в 2012 году, однако общественность узнала о произошедшем только в прошлом году.

Пользователи зачастую имеют один набор учетных данных для авторизации в разных сервисах, поэтому взлом аккаунтов в одном сервисе позволяет получить доступ ко всем их учетным записям. Кроме того, среди киберпреступников распространена практика использования журналистов для привлечения внимания к несуществующим угрозам.

Securitylab

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